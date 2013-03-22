В Минэкономики заверили в стабильности курса гривни

А в случае возникновения серьезных колебаний курса Национальный банк всегда сможет сгладить их своими интервенциями. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, отвечая на вопрос о том, каким будет курс гривны в текущем году, сообщает РБК-Украина.

«Сегодня нет никаких факторов, которые могли бы повлиять на курс гривны в отрицательном аспекте. Вы знаете, что у нас курс хоть и называется фиксированный, но он у нас плавает вокруг этой фиксации. То есть, если спрос в данный момент в какой-то день на валюту растет, курс может чуть-чуть подняться, если вырастет предложение, а спрос упадет, то курс может опуститься. Фактически, сейчас показывается курс, который устанавливается на межбанковском валютном рынке. Он будет, конечно, колебаться в ту или иную сторону, это небольшие колебания. Потому что как только возникнет ситуация, что какой-то ожидается всплеск, Национальный банк с помощью своей интервенции покупки или продажи может вмешаться и сбить это, как он делал в сентябре прошлого года», - рассказал министр.

Также он подчеркнул, что в последнее время в обществе снизились девальвационные ожидания, о чем ярко свидетельствует существенный рост объема депозитов в национальной валюте. «Люди реально стали доверять гривне», - сказал Игорь Прасолов.

Ранее первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов также заявил, что курс гривны будет стабильным и прогнозируемым. В то же время в национальном плане действий на текущий год, который подписал президент Виктор Янукович, задекларирован переход к более гибкому курсообразованию, следствием чего должно стать согласование официального курса НБУ и котировок на межбанковском рынке.

По данным исследовательской компании GfK Ukraine, индекс девальвационных ожиданий населения по итогам февраля снизился до рекордно низкого уровня с августа прошлого года.