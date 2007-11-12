Именные железнодорожные билеты отменят

Комитет по вопросам развития отраслей экономики под руководством вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА на своем заседании поддержал проект постановления Кабинета министров “О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, проектом документа предусмотрены отмена именных проездных документов (кроме льготных и безоплатных) и возобновление поврежденных проездных документов.

Согласно сообщению, принятие документа будет способствовать улучшению обслуживания граждан железнодорожным транспортом.

Вместе с тем, Министерству транспорта и связи поручено утвердить меры по повышению персональной ответственности должностных лиц за соблюдением на железных дорогах надлежащего порядка организации продажи билетов и предотвращением спекуляций билетами после отмены именных проездных документов.

Как сообщал УНИАН, летом этого года Министерство транспорта и связи и «Укрзализныця» вынесли на суд общественности проект постановления Кабмина „О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом”, в котором предлагали проводить оформление полных и детских проездных документов на все категории пассажирских поездов без предъявления документов, удостоверяющих личность, и без указания фамилии и инициалов человека, для которого приобретен проездной документ. При этом оформление льготных и бесплатных билетов предлагается оставить без изменений, а именно, с указанием фамилии и инициалов пассажира. В пригородных билетах фамилия и инициалы по-прежнему не указываются.

Кроме того, проект постановления предусматривает возможность восстановления склеенных, подмоченных, обгоревших или разорванных проездных документов при наличии достаточной информации на проездном документе для его восстановления. В данном случае за возобновление проездного документа производится плата, установленная субъектом хозяйственной деятельности. Таким образом, по мнению авторов проекта, у граждан отпадет необходимость повторной оплаты проездных документов в случае повреждения имеющегося билета.

В то же время, документы с исправлениями, дополнительными надписями, сделанными лицами, к компетенции которых это не относится, а также утерянные считаются недействительными и деньги за них не возвращаются.