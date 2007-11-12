160 украинцев турфирма ”кинула” в Доминиканской Республике

160 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь домой из Доминиканской Республики из-за отсутствия горючего для самолета. Об этом сообщает телеканал ICTV.

За отдых в этой стране люди отдали от двух тысяч долларов. Сейчас у большинства из них закончились деньги, туристов выселили из гостиниц и они вынуждены были ночевать в автобусах в аэропорту Ля-Романа. Между тем, полиция пыталась выгнать людей из автобусов.

По словам туристов, они связались с турфирмой и посольством Украины на Кубе, поскольку в Доминиканской Республике украинского представительства нет. Однако вторые сутки никто им не пытается помочь.

Один из пассажиров Олег ПРИМАК сообщил по телефону из Доминиканской Республики: "В субботу должны были вылететь. Самолет стоит, денег ни у кого нет, мы все находимся в аэропорту с детьми. Туристическая фирма где-то потерялась, перевозчик – аэрокомпания "Евролайн", турфирма - "Евротур".

Между тем, в "Евролайне" "Фактам" сообщили, что самолет с украинскими туристами должен вылететь сегодня в 14.00.

Как сообщили УНИАН в МИД Украины, внешнеполитическое ведомство выясняет ситуацию, сложившуюся с украинскими туристами в Доминиканской Республике.