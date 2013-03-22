Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко проведет пресс-конференцию
12:50, 22 марта 2013Общество
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25 марта 2013 года Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко проведет пресс-конференцию.
В мероприятии также примут участие представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Пресс-конференция состоится в 12.30 в Клубе Кабинета Министров Украины по адресу г.Киев, ул. Институтская, 7.
По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 247-35-01, 590-27-43, 272-51-28 до 10.00 25 марта 2013 года.
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