25 марта 2013 года Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко проведет пресс-конференцию.

В мероприятии также примут участие представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Пресс-конференция состоится в 12.30 в Клубе Кабинета Министров Украины по адресу г.Киев, ул. Институтская, 7.



По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 247-35-01, 590-27-43, 272-51-28 до 10.00 25 марта 2013 года.