Керченский пролив загрязнен мазутом и серой

Об этом сообщалось на состоявшемся сегодня в Керчи заседании Государственной комиссии по техногенной безопасности, во время которого была озвучена оперативная обстановка в проливе.

Как передает сайт kerch.com.ua, по информации министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА, принявшего участие в заседании, в Керченском проливе наблюдается 2 «языка» нефтепродуктов длиной 2 километра, шириной 200 метров. Эти пятна вызваны, как отмечалось на заседании комиссии, тремя основными загрязнителями: судном «Ковель», «Вольногорском» и «Нахичеванью», расположенными рядом. Остров Тузла, по имеющейся информации, находится в мазуте.

Н.ШУФРИЧ рассказал во время пресс-конференции, что вчера в зону поражения шторма, сила которого достигала 7 баллов, попало 7 российских кораблей различных спецификаций, из них 3 судна с различными степенями повреждений доставлены в российские порты: «Вольногорск-123», снятая с мели сегодня утром баржа «Дика» и баржа «Деметра», которой удалось не попасть на мель. 4 корабля в Керченской акватории пострадали: «Вольногорск-139» раскололось пополам, два сухогруза, перевозившие серу, утонули, и еще одно судно фактически затоплено по основную палубу.

Кроме того, по информации прозвучавшей на заседании, в районе Судака село на мель и получило трещины судно «Вера Волошина», которое перевозило сельхозтехнику. 19 членов экипажа уже сняты и доставлены на берег. В Севастополе погибло судно «Хаджи Измаил», на борту которого находились 17 членов экипажа. Двое из них найдены на берегу, судьба остальных не известна. Всего вчера были спасены 64 российских моряка и 2 иностранных.

Представители России, принимавшие участие в заседании государственной комиссии, подтвердили информацию о том, что неподалеку от острова Тузла были обнаружены тела трех моряков со стремительно затонувшего сухогруза «Нахичевань». Без вести пропавшими считаются еще 5 моряков с этого судна.

Комиссия приняла решение начать операцию по сбору и утилизации мазута. Для этих целей прибыло российское специализированное судно «Светломор-3».

Особую тревогу спасателей вызывают суда, затонувшие с грузом серы. Принято решение обследовать их, чтобы определить степень поврежденности трюмов. Не исключено, что сера вылилась из трюмов и распространилась по дну.

По словам Н.ШУФРИЧА, поиски людей будут вестись до четверга.

В настоящее время погода над Керченским проливом ухудшается. Видимость ограничена.