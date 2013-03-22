"Свобода" против добычи титановой руды

Они требуют отменить решение от 7 июня 2012 года о предоставлении специального разрешения компании "Недра Украины" на добычу ильменит-титановых руд на территории Злобицкого месторождения Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста с участием около 50 “свободовцев” сначала проходила возле областного совета на Площади Королёва под лозунгом "Не позволим превратить Житомирщину в пустыню!". Однако потом протестанты вошли в областной совет, где развернули свои лозунги.

Как прозвучало на сессии облсовета, депутаты намерены рассмотреть вопрос добычи ильменит-титановых руд на территории Злобицкого месторождения.

"Мы будем требовать отменить соответствующее решение облсовета о предоставлении специального разрешения компании НАК "Недра Украины" на добычу ильменит-титановых руд на территории Злобицкого месторождения Житомирской области, однако даже если это произойдет, проблема не будет исчерпана, поскольку в области еще довольно много месторождений, которые разрабатываются неправомерно и наносят ущерб окружающей среде", - рассказал журналистам руководитель Житомирской областной организации ВО “Свобода” Сидор Кизин.

Напомним, что 20 декабря 2012 года в Житомире около 100 сторонников ВО “Свобода” и представителей общин населенных пунктов области пикетировали 13-ю сессию Житомирского областного совета с требованиями установить мораторий на рассмотрение вопросов о выделении земель под титановые разработки.

Перед этим аналогичный пикет облсовета состоялся 22 ноября прошлого года во время его 12-й сессии. Тогда ВО "Свобода" и жители области пикетировали облсовет в знак протеста против выделения компании «Недра Украины» права пользования недрами Торчинского месторождения.