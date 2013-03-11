«Кожаный мяч-Кубок Coca-Cola» делает акцент на активном образе жизни

Такой вывод сделали участники очередного заседания пресс-клуба турнира - представители Федерации Футбола Украины, Ассоциации аматорского футбола Украины, Комитета по вопросам физической культуры и спорта МОН Украины, титульного спонсора турнира - компании «Кока-Кола Украина» и известные спортивные журналисты. Пресс-клуб собрался 5 марта в помещении столичного Дома футбола.

«Наша задача состоит в том, чтобы подрастающее поколение росло бодрым, крепким, здоровым. Это значит, что будет здоровая нация и будет здоровое государство», - убеждён Президент клуба «Кожаный мяч», легендарный в прошлом футболист Андрей Биба. Он поздравил с 15-летним юбилеем ААФУ, которая все эти годы занимается проведением турнира. Представитель ФФУ и член комиссии УЕФА массового футбола Евгений Столитенко указал, что «Кожаный мяч-Кубок Coca-Cola» - это важнейшее связующее звено между низовым футболом, «грасс-рутс» (корни травы, как говорят в УЕФА), и юношескими соревнованиями - детско-юношеской футбольной лигой. Это звено, без которого нельзя достичь успешного развития футбола в стране. Андрей Биба признал, что поднять такой большой пласт детского футбола после многолетнего упадка в сложные 90-е годы было нелегко. Однако география турнира с каждым годом расширялась, и постепенно удалось сделать учасником «Кожаного мяча» почти каждую сельскую школу в Украине.

Евгений Столитенко и Олеся Жулинская, директор отдела по связям с общественностью компании «Кока-Кола Украина», каждый со своей стороны отметили сегодняшний размах турнира. Эксперт УЕФА подчеркнул, что это наиболее массовое соревнование в Украине во всех видах спорта. Более того – самое массовое национальное соревнование в Европе! Вместе с тем, турнир является самым массовым среди более 280 программ физической активности, которые поддерживает компания Coca-Cola в 115 странах мира.

«При этом поддержка детских футбольных турниров в разных странах является одним из элементов нашей глобальной политики, - обратила внимание собравшихся директор отдела по связям с общественностью компании «Кока-Кола Украина», - Посредством «Кожаного мяча» успешно реализуется в Украине одно из стратегических направлений деятельности компании - продвижение активного, здорового образа жизни».

Тождественны были Евгений Столитенко и Олеся Жулинская также в оценке незабываемости турнира для его участников. «Когда победителям детских турниров вручают кубки такие личности, как Зинеддин Зидан и Андрей Биба, это очень важно для юных футболистов, это остается на всю жизнь», - сказал представитель Федерации футбола Украины. Он подчеркнул важность турнира для ФФУ и УЕФА и заверил в его дальнейшей поддержке этими влиятельными футбольными организациями. Евгений Столитенко особо отметил титульного спонсора турнира: «У нас много компаний, которые хотят поддерживать большой, элитный футбол. А вот когда компания оказывает поддержку детскому футболу - это говорит о её социальной ответственности». Ведь футбол - это социальное явление, которое влияет на развитие, воспитание и культуру наших детей. Футбольный функционер уверен, что поддержка «Кожаного мяча» придаёт и имиджа компании, и уважения в обществе.

Первый вице-президент ААФУ Александр Каденко также согласился, что без совместных усилий государственных структур и партнеров турнир бы не вышел на такой уровень. Однако в организации этого, несомненно, успешного турнира есть ещё над чем работать. «Благодаря партнёрам мы очень хорошо научились проводить всеукраинские и уже даже областные соревнования и теперь ставим перед собой задачу активизировать работу на уровне первенства школы, села, города и района», - сказал вице-президент ААФУ Тарас Клим. Поэтому большое внимание уделяется и сотрудничеству с управлениями образования на местах и местными властями, которые помогают проводить турнир на самом низовом уровне. Организаторы турнира также обратились к представителям СМИ с пожеланием более активно освещать события турнира, особенно на первых стадиях соревнований.

«Сегодня, кроме прессы и телевидения, для освещения турнира можно привлекать интернет-ресурс, который готов к сотрудничеству именно на таком областном и районном уровне, - озвучил один из путей решения проблемы Тарас Клим, - Необходимо, чтобы об этих соревнованиях и их участниках писали больше, они этого заслуживают».

Президент клуба «Кожаный мяч» подытожил заседание фразой, которая уже стала постулатом для украинской власти: «Инвестиции в детей - это инвестиции в наше будущее».