Украина потратит на программу активизации экономики почти 400 миллиардов

Директор департамента стратегического планирования развития экономики Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников отметил, что из 382 млрд. гривен, предусмотренных на реализацию Государственной программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы, 173 млрд. грн. составят средства инвесторов.

«На реализацию Программы в 2013 году предполагается выделить ориентировочно 23,9 млрд. грн. из Государственного бюджета. Кстати, они уже предусмотрены бюджетом. Другие источники, т.е. инвестиционные средства составят 173 млрд. грн. Из этого объема государственные гарантии составят не более 30% », - сообщил специалист в эфире прогарами 5 канала «Время. Итоги дня».

Е.Олейников добавил, что реализация программы в 2013 году потребует привлечения до 209 млрд. грн., преимущественно за счет инвестиционных средств, но окончательная сумма будет определена по результатам доработки.

Напомним, что 27 февраля Кабинет Министров Украины принял Государственную программу активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы.