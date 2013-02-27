Янукович решил праздновать годовщину Конституции

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим Указом Кабинету министров Украины поручено разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий по празднованию 17-й годовщины Конституции Украины, предусмотрев, в частности:

проведение в городах Киеве и Севастополе, областных центрах, других населенных пунктах торжественных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, общественности, деятелей науки и культуры;

возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям украинского государства в городе Киеве и других населенных пунктах;

организацию с участием Конституционной Ассамблеи в Киеве научно-практической конференции на тему истории отечественного конституционного права и направлений совершенствования Основного Закона Украины, а также тематических научных конференций и круглых столов в регионах страны.

Также правительству поручено обеспечить проведение в заведениях культуры, воинских частях, учреждениях для детей и молодежи информационно-просветительских мероприятий (лекций, круглых столов, демонстраций фильмов, выставок фото- и архивных документов и т.п.), направленных на разъяснение значения норм Конституции Украины в становлении демократического государства, на формирование правовой культуры, воспитание гражданского сознания и уважения к Основному Закону Украины и организации культурных мероприятий, спортивных соревнований, посвященных Дню Конституции Украины.

Кроме того Кабинету министров поручено обеспечить в установленном порядке финансирование мероприятий по празднованию 17-й годовщины Конституции Украины.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено разработать, утвердить и обеспечить выполнение региональных планов мероприятий по подготовке и празднованию 17-й годовщины Конституции Украины.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по случаю 17-й годовщины Конституции Украины с привлечением к участию в них представителей украинской общественности за рубежом.

Государственному комитету по телевидению и радиовещанию Украины поручено обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию 17-й годовщины Конституции Украины, трансляцию тематических теле- и радиопередач.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.