СМИ: «Интер» закрыл спортивную программу и уволил около 20 сотрудников

Как отмечается, «Телекритика» направила запрос в пресс-службу канала. Председатель правления телеканала «Интер» Егор Бенкендорф на звонки не отвечает, директор компании «Национальные информационные системы» Евгений Киселев сказал, что сейчас очень занят.

Олег Шумейко, который работал до последнего времени выпускающим редактором программы «Спорт в подробностях», рассказал одному из СМИ, что закрытие программы и увольнения связаны со сменой менеджмента канала. По его словам, руководство сообщило, что в спортивных новостях не заинтересовано. 22 февраля вышел последний выпуск программы.

«Этот день и стал последним рабочим днем для сотрудников проекта. Обидно даже не за тех людей, которые делали этот продукт, а именно за отношение к спорту. И здесь нужно говорить не только об отношении к спорту отдельных руководителей телеканалов, нужно смотреть глубже. Спорт в стране, по большому счету, никому не нужен. Закрываются спортивные залы, бассейны, стадионы, уроки физкультуры в школе превратились в формальность, нация буквально на глазах становится хилой и слабой», - сказал О.Шумейко.

По информации «Телекритики», некоторым сотрудникам канал предложил продолжить работу в других редакциях.

По данным СМИ, с начала года прекратили выход также другие спортивные программы: «Факты-спорт» (ICTV), «Окна-спорт» (СТБ) и «Проспорт» («2+2»).

Напомним, 14 февраля директором по развитию компании Inter Media Group была назначена Анна Безлюдная, председателем правления канала «Интер» стал Егор Бенкендорф, бывший генеральный директор Национальной телекомпании Украины, а ООО «Национальные информационные системы» возглавил Евгений Киселев.