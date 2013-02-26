В Украине подорожает водка

Минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л с 1 марта вырастет на 5,6% до 30, 1 грн, сообщает ассоциация «Укрводка».

Согласно сообщению, причиной подорожания станет правительственное постановление №1017 от 7 ноября 2012 года, согласно которому с 1 марта 2013 года розничная цена на водку и ликероводочные изделия вырастет до 150,5 со 142,5 грн за литр. Оптовая отпускная цена повысится до 101,6 грн за литр против 96,2 грн за литр.

Минимальная стоимость крепких (сброженных) алкогольных напитков также повысится. При этом цена на коньяки и вина после 1 марта останется неизменной.

В ассоциации также отметили, что законодательством предусмотрен штраф в размере не менее 5 тыс. грн за торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже минимально установленных.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Украины в ноябре 2012 приняло решение увеличить минимальную розничную цену на водку до конца февраля 2013 года на 9,2% до 28,5 грн за 0,5 л, и с 1 марта 2013 г. - до 30,1 грн за 0,5 л.

Правительство возобновило действие минимальных цен на алкоголь в 2008 году. Последний раз они были пересмотрены в августе 2011 года.

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем производства водки и других крепких спиртных напитков в Украине в 2012 году составил 33,8 млн декалитров, что на 3,2% меньше, чем в 2011 году.