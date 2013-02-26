Госпотребинспекция: Тарифы в рекламе будут только в гривне

В целом было выявлено 28 фактов указания цен в рекламе в иностранной валюте, а не в гривне, как того требует законодательство.

«Госпотребинспекцией уже рассмотрено десять дел по признакам нарушения законодательства о рекламе и применены штрафные санкции на сумму около 12 тыс. грн. Рассмотрение других дел еще продолжается», – отметил специалист.

По его словам, наибольшие злоупотребления возникают при рекламировании туристических услуг, продажи автомобилей и объектов недвижимости – в этих сферах чаще всего цены указываются в валюте.

Что касается видов рекламоносителей, то в первую очередь, это интернет-ресурсы и наружная реклама. Больше всего нарушений проверка выявила в Днепропетровской, Киевской и Тернопольской областях.

Вместе с тем, кроме контролирующей работы территориальные управления ведомства осуществляют разъяснительную работу, направленную на предупреждение таких нарушений, поскольку невыполнение законодательства о рекламе чаще всего связано с незнанием гражданами юридических норм. «Любое указание цены в иностранной валюте даже рядом с указанием в гривне не допускается и является нарушением законодательства о рекламе», – отметил Олег Кобельков.

Он объясняет, что контроль осуществляется как благодаря постоянному мониторингу нарушений, так и путем реагирования на обращения физических и юридических лиц.

Напомним, что требование указывать все цены исключительно в национальной валюте установлено ст. 8 Закона Украины «О рекламе», согласно которой указание цен на товары и услуги в рекламе должно быть исключительно в гривне. Это сделано для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан, а также снизить уровень долларизации украинской экономики.