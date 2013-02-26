Эксперт: ЕС может принять сторону Украины в газовом конфликте с Россией

Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«После встречи в Брюсселе пошел такой сигнал от Европы, что, «да мы ждем следующего раза, ноября, и в случае, если вы выполните наше домашнее задание, которое подразумевает в первую очередь структурные реформы, мы подпишем Соглашение об Ассоциации». В целом, эти слова дают почву для оптимизма», - говорит эксперт.

Свидетельством этого, по его словам, является тот факт, что Европа на реализацию реформ в рамках финансовой помощи предоставила Украине более 610 миллионов евро.

«Относительно этих 610 миллионов евро (что в эквиваленте почти 800 миллионов долларов), то это достаточно большая сумма. Но не нужно забывать, что она не окончательная. ЕС еще в состоянии и уже выражает готовность выделять средства в рамках технической помощи. Они пойдут на подготовку реформ, в частности, государственного управления, судебной системы, борьбой с коррупцией. Этого говорит о том, что ЕС сам заинтересован в скорейшем подписании соглашения», - убежден Устенко.

Эксперт напоминает, что подобным путем на пути евроинтеграции в свое время шли Болгария, Румыния. Эти страны, не будучи в составе ЕС, получали многомиллиардные суммы на реформы. Сейчас, по его словам, в подобном положении Хорватия и Украина.

Вместе с этим, Устенко называет победой украинской дипломатии тот факт, что Европа после долгих лет молчания вокруг газового конфликта Украины и России, сегодня высказывает свою позицию по этому вопросу.

«Это очень непростой вопрос для ЕС, он, несмотря на то, что является приверженцем равности, демократии, думал в этом вопросе в первую очередь о себе. Любые комментарии в газовом конфликте Украины и России им было сложно делать, так сами зависят от Газпрома, они дистанцировались. Сейчас на фоне улучшения «погоды» между Украиной и ЕС, а также настойчивостью наших дипломатов в том, что Европа должна определиться в данной ситуации, принять четкую артикулированную позицию. Похоже, что европейцы потихоньку и в вопросе цены на газ для Украины, и в ситуации с трехсторонним консорциумом начинают давать конкретные ответы», - добавляет эксперт.

Устенко также заметил, что отечественным дипломатом удалось убедить европейских коллег сначала подписать Соглашение о свободной торговле, а затем договор об Ассоциации. Ранее, по его словам, ЕС выступал за принятие этих документов в пакете.

Напомним, в Брюсселе при участии президента Украины Виктора Януковича, главы Европейского совета Германа Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу состоялся саммит Украина-ЕС. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, состоящее из 16 актуальных вопросов украинско-европейских отношений.

В рамках саммита стороны подписали соглашения о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро. Саммита Украина-ЕС в 2011 году, если возможно, до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года