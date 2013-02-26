Украина и ЕС договорились об активизации торговли

В рамках проведения Саммита Украина - Европейский Союз Министерство экономического развития и торговли Украины и Генеральный директорат Европейской Комиссии "Торговля" подписали административную договоренность относительно неформального диалога по вопросам бизнес-климата.

С украинской стороны документ подписал Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, со стороны Еврокомиссии - генеральный директор ГД ЕК "Торговля" Жан-Люк Демарти.

Документ позволит содействовать повышению двустороннего товарооборота и эффективному решение вопросов в сфере торговли и инвестиций, представляющих взаимный интерес. Украина и Евросоюз намерены осуществлять своевременный обмен информацией между органами государственной власти и в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса. Договоренность закрепляет намерения сторон по обмену информацией, предварительному информированию о мерах в сфере торговли и инвестиций, проведению работы, направленной на устранение барьеров в данной сфере, применению новых подходов для улучшения торговых и инвестиционных отношений.

Документ заключен сроком на пять лет с возможностью автоматического продления его действия. Для Украины диалог с Европейским Союзом является действенным инструментом по улучшению инвестиционного имиджа. «Улучшение инвестиционного климата определено в качестве одного из главных приоритетов Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. При этом наибольшее значение должны иметь системные меры, связанные с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, - отметил Игорь Прасолов. - Лично я убежден, что Диалог будет способствовать укреплению доверия между представителями бизнеса в Украине и ЕС и устранит негативные стереотипы о бизнес-климате в Украине».

Это решение должно стать весомым сигналом деловым кругам Украины и ЕС относительно новых возможностей для роста бизнес активности в условиях реализации и функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.