Политолог: Украина войдет в Евросоюз к 2020 году

"2020-30 годы мне кажется это реально. Вопрос заключается в том, хочет ли Украина идти в сторону Европы или нет ", - заявил в эфире телеканала ICTV политолог Александр Рар.

В тоже время, рассматривается возможность создания общего пространства внутри ЕС для таких стран, как Украины, России, Беларуси. Пока членство Украины в Евросоюзе еще не рассматривается, тем не менее возможности для ускорения этого процесса существуют. Для этого украинское правительство должно ускорить проведение ряда важных реформ. Одним из ключевых вопросов сейчас является модернизация и реформирование украинской судебной системы. Это также является требованием для проведения саммита Восточного партнерства, который состоится уже в ноябре этого года напомнил Александр Рар.

Вопрос европейской интеграции носит для украинского правительства ключевой характер. На сегодняшний день в отношении Украины действует Европейская политика соседства. Украина ведёт переговоры с ЕС о подписании договора об ассоциации, который предусматривает упрощение визового режима между странами и создание зоны свободной торговли. Соглашение об ассоциации было принято 30 марта 2012 года и для вступления документа в силу необходимо подписание и ратификация Верховной Радой, Европарламентом и парламентами стран-членов ЕС.

Это станет возможным, как только Украина проведет все необходимые реформы. Стоит отметить, что и украинское правительство, и лидеры стран ЕС заинтересованы в объединении с Украиной. Так, на прошедшем недавно саммите Украина-ЕС, президент Виктор Янукович заявил о том, что вопрос европейской интеграции Украины уже решен и является стратегическим. Для этого необходимо также улучшить инвестиционный климат в Украине, чтобы соглашение о свободной торговле могла заработать сразу же после ее окончательного подписания сторонами. Предварительная оценка выполнения Украиной взятых обязательств должна быть проведена уже в мае.