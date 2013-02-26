«Братьев Карамазовых» признали лучшей зарубежной группой русского рока

Как сообщили УНИАН организаторы, церемония вручения премии «Чартова дюжина» состоялась 24 февраля в московском клубе Stadium Live.



«Именно киевлянам по итогам опроса российских радиослушателей был вручен приз как лучшей зарубежной группе русского рока. В течение нескольких месяцев шло голосование за номинантов на сайте премии. Лучшими были признаны именно те номинанты, которые активнее всего взаимодействуют со своими поклонниками», - отметили организаторы.

В списке основных победителей «Чартовой дюжины» этого года лучшей группой признана «Король и Шут». Лучший вокалист - Михаил Горшенев («Король и Шут»); вокалистка - Люсинэ Геворкян (Louna). Лучшая песня - «Осень» («Пилот»). Группа «Анимация» получила награду в номинации «Взлом». Лидером чарта стала рок-группа «ДДТ». Лучший концерт - Кипелов (1 декабря 2012 года в Crocus City Hall).

Номинация «Легенда» присуждена Борису Гребенщикову. «Музыкальный журналист» – Борис Барабанов; «Продюсер» – Андрей Матвеев. Лучшие альбомы – «Сплин», «Обман зрения». В номинации «СМИ года» победили «Первый канал»; «Интернет-СМИ» – Лента.Ру.

Справка УНИАН. «Чартова Дюжина» — хит-парад радиостанции «Наше радио», а также рок-премия и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Премия в области рок-музыки учреждена в 2008 году.