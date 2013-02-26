Нафтогаз: Объемы поставок газа из ЕС будут регулироваться ежегодно

Об этом заявил зампред правления "Нафтогаза Украины" Вадим Чупрун, сообщают РИА Новости.

Ранее президент Украины Виктор Янукович говорил, что Киев заключил с RWE контракт на поставку 5 миллиардов кубометров газа в 2013 году.

"Что касается объемов и условий - ежегодно будем подписывать", - сказал Чупрун журналистам во вторник. "Мы только вклиниваемся в этот спотовый рынок", - добавил он.

Украина уже более двух лет пытается пересмотреть действующие газовые соглашения с Россией, называя цену завышенной, а сами контракты - кабальными. В этих условиях страна ищет альтернативные источники поставок. В начале мая 2012 года "Нафтогаз Украины"и RWE Supply&Trading GmbH RWEST (Германия) заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа.

Украина в настоящее время поставляет газ из Европы в рамках контракта с RWE через территорию Польши в реверсном режиме. В первом квартале текущего года украинский газовый холдинг планирует начать поставки газа из Европы через территорию Словакии и Венгрии.