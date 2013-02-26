В Днепропетровске горят склады «секонд хенда»
09:42, 26 февраля 2013Общество
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Сегодня в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровска на ул. Береговой около 7.00 возник пожар на складах «секонд хенда».
Огонь охватил территорию склада площадью более 100 кв. метров / Фото : klyuch.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Огонь охватил территорию склада площадью более 100 кв. метров. Пожару присвоен 4-й уровень сложности, его локализуют три подразделения пожарных, задействовано 11 единиц техники.
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