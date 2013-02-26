В Днепропетровске горят склады «секонд хенда»

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь охватил территорию склада площадью более 100 кв. метров. Пожару присвоен 4-й уровень сложности, его локализуют три подразделения пожарных, задействовано 11 единиц техники.