При реконструкции «Софиевки» руководители стройфирмы присвоили 1,5 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, на протяжении 2009-2011 годов между Национальным дендрпарком «Софиевка» и одной из строительных компаний области был заключен ряд соглашений о реконструкции объектов инфраструктуры дендропарка, а также об укреплении берегов водоемов парка. Общий объем финансирования из госбюджета составил почти 16 млн 500 тыс. грн. Инициированной СБУ проверкой установлено, что в финансово-хозяйственных документах стоимость выполненных работ была завышена на 1 млн 500 тыс. грн. Избыточные средства, перечисленные на счет генподрядчика, были переведены в наличность и присвоены.

По материалам СБУ следственным управлением УМВД в Черкасской области начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебная подделка) УКУ.