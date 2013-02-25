Всемирный банк назвал внедрение кадастра основным достижением Украины

Об этом сообщает сайт Всемирного банка, группа специалистов которого с 11 по 20 февраля 2013 года проверяла ход выполнения мероприятий в рамках совместного Проекта Правительства Украины и Банка по развитию земельного кадастра.

Основными достижениями Украины Всемирный банк назвал обновление картографии и внедрение электронного земельного кадастра (ред. – Национальной кадастровой системы). В рамках проекта осуществлялось непосредственное финансирование аэрофотосъемки, разработки ортофотокарт и индексных кадастровых карт на всю территорию Украины, отмечается в сообщении. Таким образом по оценкам Всемирного Банка в Украине была создана крупнейшая кадастровая карта Европы.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы господин Чимяо Фан считает, что электронный кадастр, который заработал в Украине с 1 января 2013 года, увеличит прозрачность и безопасность в сфере земельных отношений. В частности он отметил: «Электронный кадастр является весьма важным для обычных граждан, так как они могут зарегистрировать земельный участок гораздо быстрее и с меньшими затратами. Это увеличивает прозрачность и безопасность».

Как сообщалось ранее, в своем интервью УНИАН председатель Госземагентства Сергей Тимченко заявил, что единая автоматизированная система земельного кадастра является залогом прозрачности земельных отношений в стране.

«Ранее решение о выделении того или иного участка земли, техническая документация сохранялись «под сукном», в глубокой тайне, к которой имели доступ только «избранные». Сейчас, когда вся информация лежит в открытом доступе, провернуть какую-то аферу практически нереально – ведь все на виду. Отойдя от бумажных архивов, мы избавились от множества злоупотреблений», – отметил Тимченко.