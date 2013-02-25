Всемирный банк назвал внедрение кадастра основным достижением Украины
Упорная работа Государственного агентства земельных ресурсов Украины имела решающее значение для достижения целей проекта.
Об этом сообщает сайт Всемирного банка, группа специалистов которого с 11 по 20 февраля 2013 года проверяла ход выполнения мероприятий в рамках совместного Проекта Правительства Украины и Банка по развитию земельного кадастра.
Основными достижениями Украины Всемирный банк назвал обновление картографии и внедрение электронного земельного кадастра (ред. – Национальной кадастровой системы). В рамках проекта осуществлялось непосредственное финансирование аэрофотосъемки, разработки ортофотокарт и индексных кадастровых карт на всю территорию Украины, отмечается в сообщении. Таким образом по оценкам Всемирного Банка в Украине была создана крупнейшая кадастровая карта Европы.
Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы господин Чимяо Фан считает, что электронный кадастр, который заработал в Украине с 1 января 2013 года, увеличит прозрачность и безопасность в сфере земельных отношений. В частности он отметил: «Электронный кадастр является весьма важным для обычных граждан, так как они могут зарегистрировать земельный участок гораздо быстрее и с меньшими затратами. Это увеличивает прозрачность и безопасность».
Как сообщалось ранее, в своем интервью УНИАН председатель Госземагентства Сергей Тимченко заявил, что единая автоматизированная система земельного кадастра является залогом прозрачности земельных отношений в стране.
«Ранее решение о выделении того или иного участка земли, техническая документация сохранялись «под сукном», в глубокой тайне, к которой имели доступ только «избранные». Сейчас, когда вся информация лежит в открытом доступе, провернуть какую-то аферу практически нереально – ведь все на виду. Отойдя от бумажных архивов, мы избавились от множества злоупотреблений», – отметил Тимченко.