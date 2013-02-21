В Киеве начали латать дороги

Об этом УНИАН сообщили в Управление Госавтоинспекции г. Киева, специалисты которого вместе с представителями дорожных и коммунальных организаций проверяют состояние городских дорог.

УГАИ со ссылкой на данные коммунальной корпорации «Киевавтодор» отмечает, что в городе производится аварийно-ямочный ремонт.

На сегодняшний день ремонтные работы проводятся в Голосеевском районе на ул. Вильямса и Трутенко; в Дарницком районе: транспортная развязка «Осокорки», Днепровская Набережная; в Деснянском районе: ул. Крайняя (от ул. Братиславской до ул. Сабурова); ул. Драйзера (от ул. Лаврухина до ул. Бальзака), проспект Ватутина; ул. Драйзера (от ул. Электротехнической до ул. Закревского); в Днепровском районе: ул. Тычины, Энтузиастов, Березняковская, Карбышева; в Оболонском районе: ул. Героев Днепра (местный проезд), Богатырская, Луговая, Полярная; в Печерском районе: ул. Старонаводницкая, Кутузова, Московская, Лескова, Тимирязевская; в Подольском районе: ул. Елены Телиги, проспект Правды; в Святошинском районе: проспект Победы, Кольцевая дорога; в Соломенском районе: ул. Гетьмана; в Шевченковском районе: ул. Елены Телиги, Мельникова.

Кроме того, ремонтные работы проводятся на эстакаде возле станции метро «Шулявская».

Как сообщал УНИАН, коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, которое составляет 8,9% необходимого объема.

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

В декабре 2012 года прокуратура Киева открыла уголовное производство относительно должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор», виновных в некачественной дорожной разметке на столичных дорогах.

По данным «Киевавтодора», на балансе корпорации находится 1630 км дорог общей площадью покрытия проезжей части 26,2 млн. кв. м.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долларов.