Киевсовету предложили новые правила размещения киосков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя госадминистрации Анатолия Голубченко.

По его словам, проектом решения предусматривается, например, запретить размещать временные сооружения в метрополитене в радиусе 20 м от входных дверей в направлении эвакуации.

“Не смогут киоски стоять и вдоль тротуара на расстоянии 20 м от установленного дорожного знака, который отмечает остановку общественного транспорта. Также, согласно проекту решения, площадь малых архитектурных форм, расположенных на расстоянии не менее 5 м от проездной части улиц, не должна превышать 19 кв. м, кроме тех, которые предоставляют населению услуги или продают непродовольственные товары”, - сообщил А.Голубченко.

Он добавил, что размещение временных сооружений на внутриквартальных территориях площадью до 30 кв. м будет осуществляться в соответствии с требованиями Земельного кодекса Украины.

В КГГА надеются, что принятие проекта поможет урегулировать отношения столичной власти и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность путем использования МАФов, а также упорядочить городское пространство для более комфортного проживания киевлян.

Кроме того, принятие документа позволит привлечь дополнительные средства в городской бюджет от уплаты субъектами ведения хозяйства паевого участия в содержании объектов благоустройства города.