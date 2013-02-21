Киевсовет сегодня займется изменением границ города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующий проект решения Киевсовета был разработан в Департаменте земельных ресурсов КГГА.

Так, с целью создания благоприятных условий территориального развития Киева, обеспечения эффективного использования потенциала его территории с сохранением естественных ландшафтов и историко-культурных ценностей представленным проектом решения предусматривается увеличить территорию Киева за счет включения в пределы города 2075,7 га земель Киевской области. Также предлагается исключить из границ города Киева и передать в состав территорий Киевской области 659,3 га земель.

Согласовать внешнюю границу и территорию Киева предлагается общей площадью 84974,4 га.

В случае принятия вышеупомянутого решения, проект землеустройства по установлению и изменению границы столицы будет направлен на согласование Киевскому областному совету и Киевской областной государственной администрации, говорится в сообщении.

В соответствии с документом, Киевской городской государственной администрации будет поручено принять необходимые меры относительно представления в Верховную Раду Украины ходатайства по установлению внешней границы Киева и утверждению территории города Киева общей площадью 84974,4 га.

Кроме того, на сессии Киевсовета 21 февраля депутатам предложат рассмотреть и другие вопросы градостроительства и землепользования. В частности, в повестку дня включено 27 проектов решений о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков.

На 26 земельных участках, в отношении которых предусматривается предоставить разрешение, расположены здания и сооружения юридических лиц, которые принадлежат им на правах собственности и зарегистрированы в органах регистрации по закону, или это части существующих домовладений граждан, которые используются на протяжении десятилетий на основании предписывающих документов, выданных во времена Советского союза.

На одном земельном участке, свободном от застройки, предусмотрено строительство коммунальным предприятием «Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств» дипломатических представительств, что, в свою очередь, позволит частично удовлетворить неоднократные запросы дипломатических миссий иностранных государств, в том числе для выполнения международных соглашений, отметили в КГГА.

На рассмотрение депутатам также предложат 12 проектов решений по земельным участкам, которые фактически сегодня используются юридическими лицами для эксплуатации и обслуживания существующих зданий и сооружений, за которые юридическими лицами платится земельный налог. При этом в КГГА отметили, что заключение этих договоров аренды позволит увеличить поступления в бюджет в несколько раз, поскольку минимальная арендная плата втрое больше земельного налога.

Предусматривается также рассмотреть и вопрос о возобновлении 11 договоров аренды. Проекты решений подготовлены по договорам аренды земельных участков, арендаторы которых добросовестно выполняют обязательства и условия предоставления земельных участков, продолжают своевременно вносить арендную плату, сообщили в КГГА, отметив, что одним из критериев подготовки этих проектов решений является отсутствие жалоб со стороны членов территориальной общины и общественных организации по освоению и использованию этих участков.

Включены в повестку дня 7 проектов решений о предоставлении земельных участков гражданам. Предусматривается передать в собственность земельные участки исключительно те, которые используются гражданами и их родственниками для обслуживания существующих домовладений или находящихся в их пользовании, сообщили в КГГА.

Также профильным Департаментом подготовлены 8 проектов решений о внесении изменений в предыдущие решения Киевсовета или договоры аренды. Это обусловлено в основном техническими ошибками, уточнением условий предоставления земельных участков, в том числе приведением арендных ставок в соответствие с действующим законодательством (Налоговым кодексом Украины), говорится в сообщении.

Кроме того, будет вынесен на рассмотрение депутатов Киевсовета и один проект о признании утратившим действие решения, принятого ранее. Речь идет об отводе участка, вокруг освоения которого возникла социальная напряженность и поступали многочисленные жалобы жителей, объяснили в КГГА. Кроме того, застройщиком не было обеспечено решение имущественно-правовых вопросов.

Предложат депутатам также отказать в возобновлении некоторых договоров аренды. Как объяснили в профильном департаменте, проекты решений готовятся в случае невыполнения арендатором условий договора аренды или поступлением в адрес Киевского городского совета и КГГА жалоб членов территориальной общины с возражением против освоения земельного участка. Указанным проектом решения предусматривается отказать в возобновлении договоров аренды земельных участков, свободных от застройки, которые не были освоены арендаторами в период действия договора аренды земли и предоставить Департаменту земельных ресурсов разрешение на проработку этих земельных участков и разработку документации по землеустройству для продажи этих участков на земельных торгах. В случае подготовки и продажи этих участков на торгах ориентировочные поступления могут составить 47 млн. грн., говорится в сообщении.

Также на продажу будут предложены два земельных участка - на ул. Горького, 125 и на ул. Владимирской, 95/42 в Голосеевском районе. Ориентировочные поступления от продажи первого участка могут составить 4,4 млн. грн, второго - 3,02 млн. грн.

В повестке дня заседания сессии также предложены к рассмотрению и решения о приватизации земельных участков граждан, в пределах ранее предоставленных им земельных участков, для эксплуатации и обслуживания существующих жилых домов, сообщили в КГГА.