Арбитражным управляющим присвоят пять уровней квалификации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, присвоение уровней квалификации будет введено после замены лицензий арбитражных управляющих на свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражных управляющих. Как известно, такая замена в настоящее время осуществляется в связи со вступлением в силу 19 января новой редакции Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" (от 22.12.2011 № 4212-VI).

Согласно приказу, первый уровень квалификации будет присваиваться всем арбитражным управляющим, получившим в установленном порядке свидетельство о праве на осуществление деятельности арбитражных управляющих.

Второй уровень квалификации будет присваиваться арбитражным управляющим, которые прошли повышение квалификации; имеют опыт работы не менее трех лет на руководящих должностях и деятельность которых была связана с юридическим или экономическим направлением работы; имеют опыт работы арбитражным управляющим не менее трех лет или исполняли полномочия распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора не менее чем на трех предприятиях.

Третий уровень квалификации может присваиваться арбитражным управляющим, которые: имеют опыт работы не менее пяти лет на руководящих должностях и деятельность которых была связана с юридическим или экономическим направлением работы; имеют опыт работы арбитражным управляющим не менее пяти лет или исполняли полномочия распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора не менее чем на десяти предприятиях; имеют опыт осуществления деятельности арбитражным управляющим на предприятиях, количество работников которых превышает сто человек; выполнили не менее трех планов санации или заключили мировые соглашения и обеспечили полноту погашения требований кредиторов согласно реестру требований кредиторов в размере свыше 30 процентов.

Четвертый уровень квалификации может быть присвоен арбитражным управляющим, которые: имеют опыт работы не менее семи лет на руководящих должностях и деятельность которых была связана с юридическим или экономическим направлением работы; имеют опыт работы арбитражным управляющим не менее семи лет или исполняли полномочия распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора не менее чем на пятнадцати предприятиях; имеют опыт осуществления деятельности арбитражным управляющим не менее чем на 3 предприятиях, количество работников которых превышает сто человек; имеют опыт осуществления полномочий арбитражного управляющего не менее чем на трех государственных предприятиях и предприятиях, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25-50 процентов; выполнили не менее пяти планов санации или заключили мировых соглашений и обеспечили полноту погашения требований кредиторов согласно реестру требований кредиторов в размере свыше 50 процентов.

Пятый уровень квалификации может быть присвоен арбитражным управляющим, которые отвечают требованиям, установленным Кабинетом министров Украины для арбитражных управляющих, назначаются хозяйственным судом на государственные предприятия и предприятия, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50 процентов. А также, которые отвечают одному из следующих критериев: имеют опыт работы не менее десяти лет на руководящих должностях и деятельность которых была связана с юридическим или экономическим направлением работы; имеют опыт работы арбитражным управляющим не менее десяти лет или исполняли полномочия распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора не менее чем на двадцати пяти предприятиях; имеют опыт осуществления деятельности арбитражным управляющим не менее чем на пяти предприятиях, количество работников которых превышает сто человек; имеют опыт осуществления полномочий арбитражного управляющего не менее чем на семи государственных предприятиях и предприятиях, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25-50 процентов; выполнили не менее семи планов санации или заключили мировые соглашения и обеспечили полноту погашения требований кредиторов согласно реестру требований кредиторов в размере свыше 70 процентов.

Вопрос о присвоении арбитражному управляющему второго - пятого уровней квалификации будет решаться комиссией, которая образуется при Министерстве юстиции Украины в составе 6 членов. В частности, в состав комиссии будут входить 3 представителя Министерства юстиции Украины, один из которых является председателем Комиссии, и 3 представителя системы хозяйственных судов, один из которых является секретарем Комиссии.

В случае несоответствия арбитражного управляющего заявленному к рассмотрению Комиссии уровню квалификации Комиссия может присвоить ему низший уровень квалификации.