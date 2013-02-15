В Ривненской области горела школа-интернат: детей эвакуировали

10:07, 15 февраля 2013
Общество
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В Ривненской области из-за нарушения правил эксплуатации отопительного котла горел спальный корпус школы-интерната.

В 23 час. 10 мин. 14 февраля в с. Чудель Сарненского района в одноэтажном здании спального корпуса КП «Чудельская специализированная общеобразовательная школа-интернат» вследствие нарушения правил эксплуатации отопительного котла на твердом топливе возник пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 23 час. 50 мин. 14 февраля подразделениями пожарно-спасательных отделений пожар локализован и в 0 час. 20 мин. 15 февраля – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Из спального корпуса выведено 30 воспитанников (возраст от 5 до 10 лет), они временно расселены в других спальных корпусах.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ривненской области.

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