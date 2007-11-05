В подземных хранилищах Украины газа станет меньше

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" начала сезон отбора природного газа из подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

В сообщении отмечается, что средний объем ежедневного отбора газа из ПХГ составляет 54 млн. куб. м в сутки.

По состоянию на начало ноября в ПХГ Украины хранилось 30,67 млрд. куб. м природного газа. Это рекордные объемы накопленного топлива за годы независимости Украины.

Также в сообщении сказано, что 14,3 млрд. куб. м природного газа в ПХГ принадлежит компаниям-резидентам Украины.

"Накопленные запасы природного газа позволят гарантировано обеспечить надежное и своевременное газоснабжение потребителей Украины на протяжении отопительного сезона 2007-08 гг. при любых погодных условиях, а также стабильно и в полном объеме выполнять международные обязательства Украины по транспортировке импортного топлива", – отмечено в сообщении.

Напомним, что в 2006 году в ПХГ ДК “Укртрансгаз” были закачаны 17,7 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. По состоянию на 01.01.2007 года в состав газотранспортной системы ДК “Укртрансгаз” входило 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м.