Украина еще не взялась за пересмотр пошлин - приценивается к заявкам ВТО

Украина на сегодняшний день еще не начала переговоры по пересмотру размера действующих пошлин при взаимной торговле со странами членами Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку Министерство экономического развития и торговли продолжает изучать и анализировать запросы, поступившие для участия в переговоров от 32 стран. Об этом УНИАН сообщили в Минэкономразвития и торговли.

По последним данным, на переговоры получены заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение 2-х месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

29 ноября 2012 года страны-участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.