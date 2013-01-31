Укрзализныця потратила 800 тысяч гривен на компенсации пассажирам Hyundai

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор государственного предприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) Леонид Лобойко.

“Выплачено 800 тыс. грн компенсации”, - сказал он.

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По словам Л.Лобойко, средний размер компенсации составил примерно 100 грн.

При этом он отметил, что судебных исков к УЖСК об опоздании и отмене поездов от пассажиров не было. “Исковых заявлений мы не видели”, - сказал он.

Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями.

25 декабря Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

Вскоре после этого Мининфраструктуры сообщило, что, по информации компании Hyundai Corporation, все недостатки, мешающие нормальной эксплуатации поездов на территории Украины, полностью выявлены и изучены, а также разработан и реализуется комплекс мер по их успешной ликвидации. Hyundai Corporation выразила уверенность, что вместе с «Укрзализныцей» все существующие проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.