Взяточников и мошенников ловят по всей Украине (криминальный обзор)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области установлено, что инспекция по защите прав потребителей, проверяя деятельность одного из частных предпринимателей, выявила ряд нарушений и насчитала штрафные санкции в размере 240 тыс грн.

Бизнесмен не согласился с результатами проверки, и исполняющий обязанности руководителя инспекции за "символическое" вознаграждение в 10 тыс грн предложил оплатить штраф в 100 раз меньше, всего 2,5 тыс грн. Такие условия также не устроили предпринимателя, и он обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

29 января прокуратурой области совместно со спецподразделением УСБУ чиновника задержали "на горячем" в его служебном кабинете. В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

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В Донецке правоохранители разоблачили сотрудницу ломбарда, которая присваивала деньги путем фиктивных сделок.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что противозаконную деятельность кассира-приемщика одного из ломбардов города пресекли сотрудники отдела ГСБЭП Донецкого горуправления милиции. Так, правоохранители выяснили, что 32-летняя жительница Донецка заключала договоры о предоставлении финансового кредита под залог золотых изделий с фактически не существующими лицами.

Как и заемщики, украшения также были ненастоящими. Злоумышленница сама покупала ювелирные изделия из позолоченного серебра и, выдавая их за золотые, оформляла сделку. При этом она завышала их вес и номинальную стоимость.

В период с декабря 2011 г. по ноябрь 2012 г. женщина заключила с «мертвыми душами» около 200 таких договоров, чем причинила предприятию ущерб на сумму 800 тыс грн.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5. ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. В отношении женщины применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

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Апелляционный суд г. Киева вынес приговор по уголовным делом в отношении помощника судьи Оболонского районного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, зимой прошлого года сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность должностного лица, требовавшего взятку у одной из сторон гражданского дела. За денежное вознаграждение в сумме 7 тысяч долларов США помощник судьи обещал посодействовать в ускорении рассмотрения дела в пользу заинтересованной стороны.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника при получении им второй части взятки – 4 тысяч долларов США.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины. Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, он освобожден от должности.

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В Одесской области командир роты внутренних войск одной из воинских частей, присвоил 13 тыс. грн из денежного обеспечения, предназначенного личному составу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины, этот факт выявлен правоохранителями при проверке выдачи денежного обеспечения, проведенной в расположении части Внутренних войск МВД Украины.

«Офицер заставлял подчиненных расписываться в ведомости за получение денег в полном объеме, а выдавал на руки меньшую сумму, – уточнили прокуратуре. – Ротный также предлагал солдатам, что готов ходатайствовать перед вышестоящим командованием о предоставлении подчиненным краткосрочных отпусков, оценивая свои «услуги» от 400 до 1 тыс. грн».

Таким образом, согласно результатам прокурорской проверки, им присвоено 13 тыс. 300 грн.

На виновного в совершении административного коррупционного правонарушения, в котором он сознался, наложен штраф в размере 3 тыс. 400 грн, а также его обязали вернуть подчиненным незаконно присвоенные средства.

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины предложила командованию части освободить этого офицера от воинской службы за выявленные правонарушения.

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В Севастополе сотрудники Управления Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями городского УМВД задержали при получении взятки директора одного из учебных центров, специализирующихся на обучении морским специальностям.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Севастополе, в УГСБЭП УМВД поступила оперативная информация о том, что 59-летняя директор требует и получает взятки за выдачу свидетельств об окончании курсов. Впоследствии данная информация нашла свое подтверждение. Было установлено, что злоумышленница требует от жителя Севастополя 2,3 тыс. долларов за выдачу свидетельства об окончании курсов.

28 января злоумышленница была задержана при получении очередной взятки.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2.ст. 15 – ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственно-оперативная группа устанавливает круг лиц, причастных к преступной деятельности.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет городская прокуратура.

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Заместитель городского головы г. Красный Луч (Луганская область) Сергей Лукьяненко, который ранее был задержан на рабочем месте по подозрению в получении взятки, отстранен от работы сроком на два месяца на время следствия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Краснолучского городского совета.

По словам пресс-секретаря городского совета Елены Воробьевой, горсовет получил соответствующее представление. Она также сообщила, что вчера, 29 января, за час до сессии С. Лукьяненко встречался с депутатами. Об этой встрече попросил он сам для того, чтобы высказать свою точку зрения происходящего и сообщить, что он не прячется от следствия. По ее словам, С. Лукьяненко себя виновным не считает и уверен в том, что следствие во всем разберется.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Ленинский суд г. Луганска принял постановление об отстранении от должности в отношении С. Лукьяненко (согласно ст.155 УПК Украины) 24 января.

Как сообщал УНИАН, 18 января заместитель мэра Красного Луча Луганской области С. Лукьяненко, которого 15 января задержали по подозрению во взяточничестве, и которому суд 18 января определил меру пресечения в виде содержания под стражей, был отпущен под залог.