Эксперт: Счет за российский газ - это реакция на договор с Shell

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

“Можно было ожидать, что после подписания Украиной в Давосе соглашения с компанией Shell российская сторона не замедлит с реакцией относительно НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.

По мнению Б.Соколовского, выставление счета, в первую очередь, означает, что «никакие договоренности на уровне министра Бойко, премьера Азарова и даже Президента Януковича, невзирая на их обещания многих лет, для российской стороны не играют никакой роли, если они не закреплены легитимно в письменном виде».

Эксперт убежден, что Украина не будет оплачивать счет. «Конечно, Украина ничего не будет платить. Можно ожидать, что российская сторона обратится в Стокгольмский арбитраж за нарушение пункта соглашения о недоборе газа. Но это наиболее сомнительное положение газового соглашения. И нет никакой гарантии, что российская сторона выиграет в арбитраже. С высокой вероятностью можно говорить о том, что позиция РФ формировалась наспех, является недостаточно продуманной и в целом подтверждает негативное отношение Кремля к нашему государству, независимо от правящей у нас партии», - отметил Б.Соколовский.

Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация выгодна для Украины. «Для нас сейчас это выгодный поворот событий. Особенно в условиях мирового кризиса, который, без преувеличения, можно интерпретировать как форс-мажорные обстоятельства. Мы получаем шанс доказать всему миру, что политика «Газпрома» направлена в никуда, в прошлое. Но этим шансом нужно умело воспользоваться. А на это нужна политическая воля и соответствующая смелость», - заметил Б.Соколовский.