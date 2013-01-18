Генпрокурор: Украина начала выплачивать России долг ЕЭСУ

Правительство Украины начало выплачивать Минобороны РФ долг корпорации "Единые энергетические системы Украины", которую раньше возглавляла Юлия Тимошенко, сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

"Выплата уже началась. 15 миллионов гривен (7,5 миллиона долларов) уже выплачено России", — сказал Пшонка.

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По версии следствия, долг ЕЭСУ перед российским оборонным ведомством образовался во второй половине 1990-х годов, когда ее возглавляла Юлия Тимошенко. Прокуратура считает, что она организовала уклонение от уплаты налогов на сумму почти 1,3 миллиона долларов и совершила служебный подлог. Кроме того, правоохранительные органы считают, что она пыталась "повесить" долг "Единых энергетических систем Украины" в размере 405,5 миллиона долларов перед министерством обороны России на государственный бюджет.

Защита экс-премьера в свою очередь считает это дело продолжением политической мести со стороны действующего президента Виктора Януковича. Администрация главы государства эти обвинения отвергает.

РИА Новости