Пшонка дал Тимошенко «неограниченное время»: Пусть вчитывается

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко имеет неограниченное время для ознакомления с материалами дела об организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, но при необходимости суд может сократить эту процедуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

“Пусть вчитывается, работает с адвокатами... Есть время, чтобы Тимошенко разработала вместе с адвокатами собственную защиту. Согласно закону, ознакомительные периоды не установлены, но прокурору разрешено обратиться в суд, чтобы обсудить, до какого срока это может быть ”, - сказал В.Пшонка.

Он заметил, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, в судебном рассмотрении уголовного дела об убийстве Е.Щербаня вместе с профессиональными судьями могут принимать участие присяжные.

По словам генпрокурора, материалы этого дела, объединенного с делом о долгах корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны РФ, насчитывают 52 тома.