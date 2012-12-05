Минюст обещает еще побороться за долги ЕЭСУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

В сообщении напоминается, что по результатам рассмотрения апелляционных жалоб правительства, Государственного казначейства и ЗАО ПФК «ЕЭС Украины» по делу № 5011-61/11340-2012 Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 3 декабря 2012 года оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 19 сентября 2012 года – без изменений.

На выполнение соответствующих поручений Правительства Министерством юстиции будут приняты меры, определенные разделом XII-1 Хозяйственного процессуального кодекса Украины («Пересмотр судебных решений в кассационном порядке»).

Ранее сообщалось, что по результатам рассмотрения указанного дела 19 сентября 2012 года решением Хозяйственного суда Киева иск Минобороны РФ был удовлетворен частично, и взыскано из государственного бюджета Украины путем бесспорного списания Государственной казначейской службой Украины с любого счета 3 113 053 506, 26 грн.

Принятое судом решения было обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном хозяйственном суде в сроки, определенные ст. 93 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Министерство юстиции выступает как представитель интересов Кабинета министров Украины во время рассмотрения дел судами Украины в соответствии с частью 2 статьи 37 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» и подпунктом 44 пункта 4 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного Указом Президента Украины №395/2011 от 06.04.2011.

Представительство интересов правительства по этому делу Министерство юстиции обеспечивает во исполнение ряда писем Секретариата Кабинета Министров Украины.