Столичное метро за 2012 получило убыток почти в 350 миллионов

Об этом идет речь в ответе Управления ценовой политики КГГА на информационный запрос УНИАН о деятельности предприятия и расчетов стоимости пассажироперевозок.

Так, согласно переданным управлению “Киевским метрополитеном” расчетным материалам, ожидаемая себестоимость перевозки одного пассажира за 2012 г. составляет 2,30 грн, в то время как доход от перевозки одного платного пассажира с учетом действующих проездных билетов составляет 1,88 грн. “Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год ожидают убытки в сумме 349,1 млн грн”, - отмечается в ответе.

По предоставленной метрополитеном информации, экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров метрополитеном на 2013 г. составляет 3,03 грн.

В переданной агентству информации отмечается, что на данное время городской властью рассматривается вопрос относительно улучшения финансового состояния предприятия. Один из вариантов - компенсация расходов по перевозке пассажиров или другой вариант - пересмотр тарифов на услуги по перевозке пассажиров. Одновременно отмечается, что в соответствии с Порядками пересмотра тарифов на перевозку пассажиров городским пассажирским транспортом, который работает в обычном режиме, предшествует их согласование с Мининфраструктуры и Минэкономразвития и торговли Украины.

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Как сообщал УНИАН, убыточность столичного метро за 9 месяцев 2012 года составляла 220,3 млн грн.

Месяц назад, 10 декабря 2012 года, председатель КГГА Александр Попов заявлял, что на сегодняшний день объективно назрел вопрос повышения стоимости проезда в столичном метро.

Он сказал, что в феврале даст ответ на вопрос по поводу увеличения платы за проезд. «Будем заслушивать и утверждать финансовый план метрополитена. На сегодняшний день повышение стоимости проезда объективно назрело. Но сможем ли мы продержаться еще год – скажу, когда увижу цифры», - отметил А.Попов.

Вчера, 9 января, заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко заверил, что стоимость проезда в Киевском метрополитене не будет повышаться.