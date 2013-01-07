Завтра в Украине - мокрый снег и метели

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 8 января в южной части, восточных областях и в Днепропетровской области облачно, снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели; температура на протяжении суток 1-6° мороза, в Крыму днем около 0°, на Южном берегу Крыма ночью около 0°, днем 3-5° тепла. На остальной территории облачно с прояснениями, небольшой снег, днем в западных областях без существенных осадков; температура ночью 8-13°, в западных и северных областях местами 15-18°; днем 3-8° мороза, в Карпатах 10-12° мороза. На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, в южной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем - местами. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами 15°, днем 4-9° мороза.

В столице также небольшой снег, днем - местами. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 5-7° мороза.