После Рождества метели и морозы вернутся в Украину

Как пишет «Зеркало недели. Украина», по прогнозам синоптиков, в течение следующей недели в Украине будет преобладать область пониженного давления. По всей территории ожидается снег, метели, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах остается гололедица.

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В западных областях в начале недели температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 тепла, с середины и до конца недели температура ночью -4… -8, днем -2… -6 градусов.

На севере в начале недели ночью и днем температура будет держаться около -6… -13 градусов, к концу недели температура повысится до -1… -6 градусов.

В восточных областях в начале недели ночью ожидается -4… -8, днем около -1… -6 градусов, к концу недели ночью морозы усилятся до -11… -17, а днем -8… -13 градусов.

В центральных областях в начале недели ночью и днем температура будет стабильна около 0… -6 градусов, с середины недели ночью и днем морозы усилятся до -6… -11 градусов.

На юге в начале недели ночью будет -3… -8, а днем от 0 до 5 градусов мороза, к концу недели потеплеет ночью до 0… +4 градусов, днем +2… +6 градусов.