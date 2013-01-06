Гидрометцентр: На Закарпатье возможно схождение лавин

В связи с сильными снегопадами украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности схождения лавин 6 января на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, на 6 января в Украине объявлено штормовое предупреждение.

На дорогах страны ожидается гололедица.

В Карпатском регионе, днем и в южных областях, и в Крыму отдельные порывы ветра 15-18 м / с.

В восточной и южной частях местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.