Гидрометцентр: На Закарпатье возможно схождение лавин
12:15, 06 января 2013Общество
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Гидрометцентр предупредил об опасности схода лавин и Закарпатской области.
Закарпатье предупреждают о возможности лавин
В связи с сильными снегопадами украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности схождения лавин 6 января на высокогорье Закарпатской области.
Как сообщал УНИАН, на 6 января в Украине объявлено штормовое предупреждение.
На дорогах страны ожидается гололедица.
В Карпатском регионе, днем и в южных областях, и в Крыму отдельные порывы ветра 15-18 м / с.
В восточной и южной частях местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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