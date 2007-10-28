ЧП на шахте Луганщины: 3 горняков погибли, еще одного ищут

Сейчас под завалами в шахте им..50-летия СССР (ОАО «Краснодонуголь») еще остаются 4 горняка. Известно, что троих из них найдено без признаков жизни, поиски четвертого продолжаются.

Об этом УНИАН сообщили в дежурной части территориального управления Государственного горнопромышленного надзора в Луганской области.

С самого начала аварии в выработке очутилось 11 горняков, трое из них вышли на поверхность самостоятельно, четырех подняли с травмами.

Поисково-спасательные работы на глубине 717 метров ведут 6 отделений спасателей со спецоборудованием.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15:17 на шахте им. 50-летия СССР на спряжении 12-й западной лавы с 12-тым западным вентиляционным ходком произошел обвал пород кровли.