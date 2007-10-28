На шахте им. 50-летия СССР в плену обвала оказались 8 горняков

На шахте им. 50-летия СССР в Луганской области обрушением застигнуты 8 горняков.

Как сообщили УНИАН в центральном штабе Государственной военизированной горно-спасательной службы в Донецке, в 15:17 на шахте им. 50-летия СССР («Краснодонуголь») на спряжении 12-й западной лавы с 12-тым западным вентиляционным ходком произошло обрушение пород кровли. В результате, в аварийной выработке застигнуто 8 шахтеров рабочей смены.

На шахту прибыли горноспасатели. Начаты аварийно-спасательные работы. Судьба горняков пока неизвестна.