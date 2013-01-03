В Луганске возле колледжа культуры нашли муляж взрывчатки

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня в 07.30 в дежурную часть Октябрьского райотдела милиции Луганска поступило сообщение от вахтера указанного учебного заведения о том, что возле здания колледжа ею обнаружена подозрительная картонная коробка.

В результате обследования территории взрывоопасных предметов не было выявлено, в коробке находился муляж взрывного устройства. Эвакуация людей не проводилась.