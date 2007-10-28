Прокуратура расследует продажу помещения поста ГАИ

Прокуратура Житомирской области расследует уголовное дело по факту продажи по заниженной стоимости помещения поста Госавтоинспекции в Коростышевском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник УМВД Украины в Житомирской области Владимир БЕДРИКИВСКИЙ.

«С этим событием тесно связана смена областного руководства ГАИ», - отметил В.БЕДРИКИВСКИЙ.

Он также рассказал, что с 17 октября ГАИ области возглавил новый руководитель Владимир НЕДЕЛЬСКИЙ, который до назначения был заместителем начальника Госавтоинспекции в области.

По словам В.БЕДРИКИВСКОГО, "прокуратура Житомирской области расследует дело, касающееся продажи по согласию Михаила ГРИЩУКА (прежнего руководителя ГАИ области – УНИАН) помещения поста ГАИ в Коростышевском районе по заниженной стоимости".