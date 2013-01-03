На Донетчине до сих пор ищут двух горняков – третий погиб

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей). Следствие проводят органы милиции. Кировская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием.

В прокуратуре напомнили, что было установлено, что утром 3 января во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения. Выбросом были застигнуты трое горняков. Ведутся поисково-спасательные работы.