Могилевская влепила Яме пощечину (фото)

От эфира к эфиру улетучивается международный статус нынешних «Танцев со звездами». Проект уже покинул Мануэль Ортега. А теперь и итальянская пара Памела Камасса – Анжело Мадониа продемонстрировала, что заграничным танцорам с нашими звездами тягаться на паркете не по силам. В поддержку итальянцев прислали меньше всего sms, поэтому им пришлось сразиться с парой, которая пала в немилость жюри, Аленой Шоптенко и Максимом Нелипой.

Наташе Королевой и Евгению Папунаишвили подгорчили пребывание на «Танцах» не скупость жюри или зрителей, а кража сумки Наташи, где были их документы и другие ценные вещи. Евгений сообщил, что сумку так и не удалось разыскать, а документы все еще в процессе восстановления.

Кульминация третьего выпуска «Лиги Чемпионов» пришлась на «цыганский» танец Могилевской и Ямы, в котором Наташа целовалась со своим партнером, а потом влепила ему пощечину.

И хотя звезды сообщили жюри, что это их первая пощечина, Наташа и на общей репетиции с такой же силой врезала Владу. Конечно, на эфире Могилевская демонстрировала испуг оттого, как сгоряча она приложилась к Яме, но была ли эта пощечина от души, или театральный трюк, остается только догадываться.

Победительнице прошлого Лиле Подкопаевой жюри сделало замечание, что она недостаточно эмоциональна в танце, а представитель России даже пожурил за неоднозначность темы – в танце строгую Лилю «совращал» не то ее сотрудник, не то ее ученик.

И хотя в народе «Танцы-3» называют дуэлью Натальи Могилевской и Лилии Подкопаевой, в этот раз жюри выше всех оценила интернациональную пару Мрочек – Пелипенко.

Так что финал может быть совершенно непредсказуемым, отмечает Сегодня.