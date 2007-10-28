Скандальный памятник Екатерине II в Одессе освятят

Сегодня в 17.00 глава Одесской епархии УПЦ Московского патриархата АГАФАНГЕЛ намерен провести обряд освящения открытого субботу в Одессе памятника российской императрице Екатерине II.

Как передает корреспондент УНИАН, в субботу после 22.00 часов шесть участников акции протеста против открытия памятника российской императрице Екатерине II, задержанных под разными поводами работниками милиции Шевченковского и Порто-франковского отделений милиции, освобождены из-под стражи. Это – Павел ГРЕЧАНЫЙ, Игорь БОРИСЮК, Андрей ВЫСОЦКИЙ, Игорь ЗАГОРОДНИЙ, Владимир МУСЯК и Виктор ЛОБАН, которые давали пояснение относительно участия в массовой акции протеста против установления в областном центре памятника российской царицы.

Об этом сегодня проинформировал УНИАН заместитель председателя Одесской облорганизации Украинской народной партии Андрей КАРПЕНКО. По его словам, «некоторых представителей украинских общественных организаций, например, Виктора ЛОБАНА, трое работников правоохранительных органов в гражданском остановили во время возвращения домой, на перекрестке улиц Пушкинской и Ланжероновской, и под предлогом проверки документов сопроводили в Приморский райотдел милиции. Хотя В.ЛОБАН предъявил паспорт лицам в гражданском».

Согласно показаниям очевидцев, «одна из драк между сторонниками открытия монумента и участниками акции протеста произошла в силу того, что работники милиции пропустили сквозь свои ряды группу провокаторов со стороны Партии регионов - около десятка тренированных юнцов, которые сорвали и бросили под ноги два партийных флага Украинской народной партии. Они попытались также сорвать флаг ВО «Свобода», однако получили надлежащий отпор со стороны активистов партии и представителей Украинского казачества».

В то же время, журналисты стали свидетелями, как в столкновение вмешались десятки бойцов милицейского спецподразделения «Беркут». Однако они задерживали и выслеживали представителей Украинского казачества, КУНа, «Тризубца» и «Свободы», а не представителей охранных структур - зачинщиков драки со стороны Партии регионов и общественной организации «Единое отечество», прошедших сквозь несколько милицейских рядов, 1,5-метровые металлические парапеты и набросившихся с кулаками на своих политических оппонентов.

Как сообщал УНИАН, скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Фрагменты мемориала хранятся в историко-краеведческом музее.

На месте, где стояла композиция, в 1965 году был установлен памятник матросам. В 2007 году его демонтировали и перенесли на Таможенную площадь. На этом месте в субботу, 27 октября, было открыт памятник основателям города, центральной фигурой которого является фигура российской императрицы Екатерины II.