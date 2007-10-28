В американском городе Сиэтл ведется проверка информации, в соответствии с которой известный фокусник Дэвид Копперфильд обвиняется в изнасиловании. Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ, 21-летняя жительница штата Вашингтон обвиняет фокусника в том, что он изнасиловал ее в своем доме на Багамских островах, куда она прибыла по его приглашению в конце июля с.г. По словам женщины она познакомилась с Д.Копперфильдом на его выступлении 25 января с.г. через одного из его знакомых. Она участвовала в одном из его сценических номеров, а позже фокусник пригласил ее в гости в свой дом на Багамах, обещая оказать помощь в ее карьере модели.

Пока никаких обвинений против фокусника официально выдвинуто не было, однако 12 октября с.г. ФБР провело обыски на принадлежащем Д.Копперфильду складе и казино в Лас-Вегасе, где он регулярно выступает.

РБК