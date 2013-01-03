УПЦ КП назначила дату съезда православной молодежи

Как сообщает «Религия в Украине», об этом говорилось в ходе семинара-практикума на тему: «Координация работы молодежи в епархиях УПЦ Киевского Патриархата», состоявшегося при участии представителей 17 епархий УПЦ КП.

Председатель Синодного Управления по делам молодежи игумен Макарий (Папиш) в ходе семинара проинформировал об истории зарождения православного молодежного движения и образования братств.

Он отметил, что сегодня за душу молодых людей соревнуются различные новейшие учения, которые стараются уничтожить в них сознание и понимание большой моральной ответственности перед Богом и своим народом.

Игумен Макарий ознакомил участников семинара с ориентировочным планом мероприятий на 2013 год.

В частности, 23-31 января планируется провести Всеукраинский зимний лагерь «Листвица» в городе Калуш Ивано-Франковской области, а 9-10 февраля созвать ХІ Всеукраинский съезд православной молодежи. Также запланировано 15-29 июня провести Всеукраинский детский лагерь «Дорога к Богу».