Украинцы перешли на зимнее время

В ночь на воскресенье Украина перешла на зимнее время – переводом в 04.00 стрелок часов на час назад.

Переход на “зимнее” время в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года.

До 1996 года «зимнее» время вводилось в последнее воскресенье сентября. После этого правительство решило синхронизировать перевод стрелок с большинством европейских стран.

Впервые же «летний» и «зимний» порядок счета времени был внедрен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток.