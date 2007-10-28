Украинцы перешли на зимнее время
11:54, 28 октября 2007Общество
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Переход осуществляют в 110 странах мира
В ночь на воскресенье Украина перешла на зимнее время – переводом в 04.00 стрелок часов на час назад.
Переход на “зимнее” время в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года.
До 1996 года «зимнее» время вводилось в последнее воскресенье сентября. После этого правительство решило синхронизировать перевод стрелок с большинством европейских стран.
Впервые же «летний» и «зимний» порядок счета времени был внедрен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток.
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