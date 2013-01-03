Работника детского учреждения обвиняют в педофилии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, ведомством осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении работника детского воспитательного заведения по фактам совершения им развращающих действий в отношении малолетнего лица и лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по этому уголовном производству проводилось Следственным управлениям Главного управления МВД Украины в Киевской области.

В декабре 2012 года старший прокурор отдела процессуального руководства при осуществлении досудебного расследования органами внутренних дел и поддержке государственного обвинения утвердил обвинительный акт в отношении подозреваемого, который в порядке ст. ст. 283, 291 УПК Украины направлен в суд.

Обвиняемому избрана мера пресечения свободы в виде удержания под стражей.

Санкцией ст. 156 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности сроком до трех лет.