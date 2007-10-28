Сегодня в Полтаве торжественно перезахоронят прах Степана Хапикало

Сегодня, 28 октября, в Полтаве торжественно перезахоронят прах Степана ХАПИКАЛО, который погиб в 1944 году при освобождении Таллинна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Полтавы, церемония перезахоронения начнется 28 октября - в День освобождения Украины от фашистских захватчиков. В Пантелеймоновском храме состоится церемония отпевания, затем С.ХАПИКАЛО помянут на Мемориале Солдатской славы. Там ему будут отданы все воинские почести. В мероприятиях примут участие Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА и родственники С.Хапикало, мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ, представители общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и многие другие.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Эстонии, старший сержант С.Хапикало воевал в 26-м танковом полку, входившем в 152-ю танковую бригаду. 22 сентября 1944 года возле хутора Пенинги бригада соединилась с авангардом Эстонского стрелкового корпуса, чтобы вместе войти в Таллин. По данным Главного управления кадров Министерства обороны СССР, С.Хапикало умер 27 сентября в результате болезни и был похоронен в Братской могиле на Тынисмяги.

Останки С.И.Хапикало в мае этого года вместе с останками других 12 советских солдат были эксгумированы с места предыдущего захоронения на площади Тынисмяги в Таллинне для перезахоронения на военном кладбище эстонской столицы. В соответствии с международными нормами, Эстония обратилась к Украине с просьбой найти родственников советских воинов, похороненных на Тынисмяги.

11 октября в Таллинне состоялась церемония передачи останков советского воина украинского происхождения Степана Хапикало его родственникам - племяннице Наталии ОДНОЙКО и Владимиру ХАПИКАЛО.

26 октября специальным транспортом прах советского солдата был доставлен в Полтаву.

27 октября состоялась панихида и митинг в селе Новый Тагамлик Машевского района, где родился солдат.