На Волыни предпринимателей не пускают за границу из-за долгов перед налоговой
20:20, 02 января 2013Общество
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По настоянию налоговиков двадцати волынянам - должникам бюджета запрещен выезд за границу.
Долги предпринимателей насчитывают более 300 тысяч гривен налогов
Соответствующие решения на основе материалов налоговой по представлению исполнительной службы по двадцати волынянам в прошлом году принято судом, - сообщили в отделе погашения налогового долга ДПС в Волынской области.
Налоговый долг "невыездных" по решению суда Волыни - более 300 тысяч гривен налогов.
Между тем, в течение 2012 года налоговики инициировали рассмотрение дел в судах о временном ограничении в праве выезда 256 волынян-должников.
В этом перечне - предприниматели - физические лица и руководители предприятий. Они задолжали государству в пределах нескольких миллионов гривен.
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