На Волыни предпринимателей не пускают за границу из-за долгов перед налоговой

Соответствующие решения на основе материалов налоговой по представлению исполнительной службы по двадцати волынянам в прошлом году принято судом, - сообщили в отделе погашения налогового долга ДПС в Волынской области.

Налоговый долг "невыездных" по решению суда Волыни - более 300 тысяч гривен налогов.

Между тем, в течение 2012 года налоговики инициировали рассмотрение дел в судах о временном ограничении в праве выезда 256 волынян-должников.

В этом перечне - предприниматели - физические лица и руководители предприятий. Они задолжали государству в пределах нескольких миллионов гривен.